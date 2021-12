Szrot został zapytany o to, jakie jest stanowisko prezydenta ws. doniesień medialnych i relacji senatora Krzysztofa Brejzy, z których wynika, że polski rząd użył szpiegowskiego oprogromowania "Pegasus" - mającego służyć do walki z terroryzmem - do inwigilacji polityków opozycji przez polski rząd w czasie wyborów parlamentarnych w 2019 r.

Reklama

- Pan prezydent uważa, że postępowania śledcze w tej sprawie powinny zostać Polakom przedstawione. Jeśli chodzi o mecenasa (Romana) Giertycha i pana Brejzę - chodzi o sprawy niezwiązane z polityką, tylko o podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstw związanych z biznesem. Uważam, że prawo było w tej sprawie przestrzegane i ufam, że takie informacje zostaną przekazane przez odpowiednie organy - stwierdził gość Polskiego Radia.

Czytaj więcej Polityka Komorowski: Podsłuchują opozycję, kiedyś podsłuchiwała ich SB. Historia zatoczyła krąg - Sądzę, że to służby bardzo ważnego kraju puściły informację, za pośrednictwem Kanadyjczyków, że Polska pod rządami PiS podsłuchuje swoich konkurentów politycznych, korzystając z systemu Pegasus - powiedział w Polsat News były prezydent Bronisław Komorowski.

Szef gabinetu został na następnie zapytany o intensywność działań prezydenta Andrzeja Dudy w 2021 r.

- To był trudny rok dla Polski, w związku z pandemia COVID-19. Dlatego aktywność prezydenta na początku roku ograniczyła się wyłącznie do pałacu prezydenckiego. Dopiero później ruszyliśmy w Polskę, przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych. Durga połowa roku została zdominowana tematem ataku hybrydowego ze strony Białorusi. Sytuacja jest bez precedensu w nowoczesnej historii naszego kraju. Trzeba było się było z tym mierzyć, również pan prezydent podjął intensywne działania, by usunąć ten kryzys - wielokrotnie spotykał się z żołnierzami i mieszkańcami tamtych terenów (przygranicznych z Białorusią red.). Prezydent spotykał się także - w ramach sztabu kryzysowego - z członkami rządu, ministrami członkami służb - zdradził polityk

Reklama

Pan prezydent wspiera Ukrainę, jeśli chodzi o zachowanie jej integralności terytorialnej, jak i demokratycznego ustroju Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy

Szrot odniósł się również do napiętej sytuacji pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską.

- Nie wykluczamy żadnego wariantu, sytuacja jest poważna. Ściśle współpracujemy z Ukrainą - prezydent Duda widział się przed świętami, z prezydentem (Włodymyrem) Zełenskim, w formacie Trójkąta Lubelskiego (Litwa, Ukraina, Białoruś - red.). Pan prezydent wspiera Ukrainę, jeśli chodzi o zachowanie jej integralności terytorialnej, jak i demokratycznego ustroju - podkreślił szef gabinetu prezydenta RP.