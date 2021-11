Rynek pracy w Polsce dochodzi do ściany. Stopa bezrobocia ponownie zmalała

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w październiku do najniższego od marca 2020 r. poziomu 5,5 proc., a jej zniżka rok do roku była nawet głębsza niż w poprzednich miesiącach. Wiele jednak wskazuje na to, że ożywienie na rynku pracy przynajmniej na jakiś czas się zatrzyma.