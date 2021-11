Czarzasty skrytykował rząd Zjednoczonej Prawicy, w zakresie polityki dotyczącej COVID-19 i wskazywał na jego pozorne działania w kwestii promocji szczepień.

- PiS traci we wszystkich sondażach i nie ma wewnętrznej spójności ws. COVID-u - jest bezradny w tej sprawie. (Politycy PiS-u - red.) Nie odpowiedzą panu na to czy robić więcej testów, czy wprowadzić lockdown, albo czy wprowadzić ograniczenia dla osób niezaszczepionych. To są zasadnicze pytania, a ludzi umiera coraz więcej. Głównie umierają ludzie niezaszczepieni, więc nie ma tu jakiegoś sporu merytorycznego czy naukowego - trzeba szczepić, a rząd nie ma pomysłu, jak to osiągnąć - stwierdził polityk.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy wyszczególnił trzy kwestie, które - jego zdaniem - mogą politycznie pogrążyć obecny rząd.

- Są trzy podstawowe elementy, które kształtują obecnie opinię publiczną: COVID-19, inflacja i kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Ze wszystkimi tymi rzeczami PiS sobie nie radzi. Głównie nie radzi sobie z chorobą i inflacją, ale jest też bardzo dużo krytycznych uwag do tego, jak sobie radzi na granicy. Pomimo dużej zagranicznej aktywności premiera - dobrze, że sobie przypomniał o tym, że istnieje UE, rekomenduję jeszcze przypomnienie sobie o NATO - to te problemy nadal wiszą. Im więcej mija od wzięcia władzy przez jakąś formacje - tym notowania tej formacji zwykle są gorsze. W tej chwili minęło sześć lat i widać, że PiS traci w sondażach i nie ma pomysłu na rozwiązanie tych trzech problemów - przekonywał wicemarszałek Sejmu.