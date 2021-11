Reuters odnotowuje, że mimo iż strona białoruska usunęła obozowisko imigrantów w okolicach przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi, a część imigrantów, którzy przebywali na Białorusi, wróciła do Iraku, premier Morawiecki ostrzega, iż kryzys jest "daleki od końca". Agencja pisze o ofensywie dyplomatycznej premiera, który w niedzielę odwiedził Estonię, Litwę i Łotwę, gdzie rozmawiał o sytuacji na granicach Białorusi z Unią Europejską.



Agencja cytuje też sondaż SW Research dla rp.pl, z którego wynika, że ok. 55 proc. respondentów obawia się, iż kryzys na granicy może przekształcić się w konflikt zbrojny.

Reuters przytacza następnie słowa premiera Morawieckiego, który w Wilnie mówił, iż to co dzieje się na granicy "może być preludium do czegoś znacznie gorszego". Morawiecki wskazywał, że rosnąca liczba rosyjskich wojsk w pobliżu Ukrainy, a także na Białorusi i w Obwodzie Kaliningradzkim to "instrumenty, które można wykorzystać w czasie bezpośredniego ataku".

Czytaj więcej Polityka Białoruscy funkcjonariusze na granicy pod wpływem alkoholu? "Mamy sygnały" Mieliśmy mniej prób indywidualnego przekraczania granicy, mamy dużo prób siłowego - mówiła w rozmowie z Radiem Plus ppor. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Jej zdaniem nie można mówić, że sytuacja na granicy się uspokoiła.

Morawiecki mówił też, że sytuacja w Afganistanie może być wykorzystana "w kolejnym etapie kryzysu migracyjnego".



Premier Litwy, Ingrida Simonyte ostrzegła, aby europejscy partnerzy sąsiadów Białorusi nie ignorowali Polski, Litwy i Łotwy. - Dla nas jest ważne, aby wszelkie rozmowy były koordynowane z Litwą, Polską i Łotwą, które są na froncie ataku hybrydowego i by nie podejmowano żadnych decyzji, które zmieniłyby sytuacji fundamentalnie - dodała szefowa litewskiego rządu po rozmowach z Morawieckim.



Reuters pisze też, że polska Straż Graniczna regularnie informuje o siłowych próbach przekraczania granicy z Białorusią. Cytuje też litewski portal Delf informujący, że imigranci z Iraku twierdzą, że są zmuszani do przyjazdu na granicę przez stronę białoruską, mimo iż deklarują wolę powrotu do ojczyzny.