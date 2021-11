Zaognia się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, gdzie duża grupa migrantów zmierza do przejścia granicznego Bruzgi - Kuźnica Białostocka.

Reklama

"Eskortują" ją białoruscy funkcjonariusze z bronią.

Ma granicy strona polska rozmieściła 12 tys. żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej.



Czytaj więcej Polityka Rzecznik koordynatora służb specjalnych: Próba siłowego wejścia do Polski Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn poinformował na Twitterze, że "rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego, siłowego wejścia na teren Polski".

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnia, że Polska jest przygotowana na każdy scenariusz, a twarda obrona granic jest priorytetem.

Reklama

Były ambasador RP na Białorusi Leszek Szerepka ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską, że jedynym wyjściem może się okazać całkowite zamknięcie granicy między Polską a Białorusią.

Uważa, że byłby to poważny cios dla białoruskiej gospodarki, która czerpie wymierne korzyści z tranzytu przez swoje terytorium towarów na Zachód. Szerepka przyznaje, że Polska także poniosłaby straty, ponieważ sporo firm korzysta z tego samego tranzytu wożąc swoje towary do Rosji.



- Ale może to być jedyne wyjście, by zmusić Łukaszenkę do zmiany polityki - mówi były ambasador.