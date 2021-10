O przeprowadzonym przez Chiny teście poinformował jako pierwszy "Financial Times". Pentagon dotychczas unikał bezpośredniego potwierdzenia, że taki test miał miejsce, chociaż prezydent Joe Biden i inni przedstawiciele amerykańskich władz wyrażali obawy związane z rozwojem chińskiej broni hipersonicznej, która mogłaby przełamać system amerykańskiej obrony przeciwrakietowej.



Teraz jednak Milley w rozmowie z Bloomberg TV potwierdził, że test taki miał miejsce. Jak dodał był to test "bardzo bliski" efektowi Sputnika - co jest nawiązaniem do umieszczeniu przez ZSRR na orbicie pierwszego sztucznego satelity, co dało Związkowi Radzieckiemu przewagę nad USA w rozwoju programu kosmicznego.



- To było bardzo znaczące wydarzenie, test hipersonicznego systemu uzbrojenia. To bardzo niepokojące - powiedział gen. Milley w wywiadzie wyemitowanym w środę.

6 200 km/h Z taką prędkością poruszają się pociski hipersoniczne

Eksperci ds. zbrojeń nuklearnych twierdzą, że test zdawał się mieć na celu sprawdzenie możliwości ominięcia amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej na dwa sposoby. Po pierwsze: pociski hipersoniczne poruszają się z prędkością pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku (ok. 6 200 km na godzinę) co czyni je trudniejszymi do wykrycia i przechwycenia. Po drugie test miał obejmować pocisku, który wychodzi na orbitę Ziemi i stamtąd spada na cel. W czasie Zimnej Wojny atak taki określano mianem "częściowego bombardowania z orbity".



W ubiegłym miesiącu sekretarz ds. sił powietrznych, Frank Kendall wspominał o swoich obawach związanych z bronią, która wychodzi na orbitę i potem spada na cel.

- To sposób na ominięcie obrony i systemów ostrzegania przed atakiem rakietowym - stwierdził wówczas.



Chiny oficjalnie zaprzeczają, by przeprowadziły test broni hipersonicznej w lipcu. Według oficjalnego komunikatu Pekinu rzekomy test broni hipersonicznej był testem statku kosmicznego.



Wcześniej broń hipersoniczną testowały już USA i Rosja.