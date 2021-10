W wydanym w środę postanowieniu obecny wiceprezes Trybunału - Lars Bay Larsen - zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

14 lipca wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE zobowiązała Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Ja się zastanawiam tylko, ile jeszcze polscy obywatele będą płacić za rząd PiS - komentowała w środę wieczorem w TVN24 Ewa Kopacz, podkreślając, że „to są olbrzymie pieniądze”. - Te kary też uważają nie w rząd - a szkoda, bo może dobrze by było, żeby płacili ze swoich pieniędzy, premii, może odpraw w tych spółkach Skarbu Państwa i to są niemałe kwoty, które dostają. Może wtedy doceniliby jak krzywdzą Polaków taką swoją polityką - mówiła obecna europosłanka Platformy Obywatelskiej.

Kopacz zwróciła uwagę „jak często używał pan premier, politycy PiS, takiego określenia w stosunku do opozycji, zdarzało się to również na sali plenarnej w polskim parlamencie - mówili, że może być dobrze, wystarczy tylko nie kraść”.

- To ja powiem: nie bójcie się niezależnych sądów, nie bójcie się niezwisłych sędziów. Wystarczy po prostu nie kraść. To są słowa wasze, które ja wam dzisiaj dedykuję - powiedziała Ewa Kopacz.