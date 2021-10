W poniedziałek odbyły się kolejne konsultacje programowe organizowane przez ruch Szymona Hołowni. Tym razem dotyczyły kwestii energetycznych i klimatycznych oraz dokumentu „Polska na Zielonym Szlaku". To część szerszej politycznej strategii, która ma ułatwić Polsce 2050 sięganie po nowych wyborców – tych spoza opozycyjnej „bańki", osób niezdecydowanych i tych, którym bliżej do PiS. Jak wynika z informacji „Rz", do końca tego roku Polska 2050 zaprezentuje zestaw kompleksowych rozwiązań w sferze gospodarki.

- To wy możecie zatrzymać Polskę w Unii Europejskiej. To jest dokładnie ten moment. Drugiej szansy nie będzie. Wyraźnie powiedzcie swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym: chcemy żyć w Unii. Od tego, czy to zrobicie, zależy bardzo dużo. Polska poza Unią Europejską będzie słabym i biednym krajem - mówił do wyborców PiS lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Przyciągnięcie nowych wyborców, którzy nie poprą żadnej innej partii w ramach obecnej opozycji – tak politycy ruchu Szymona Hołowni definiują swoje obecne polityczne zadanie. Ma to stać się zarówno poprzez konkretne pomysły, jak i pokazywanie, że to Hołownia potrafi konsolidować opozycję. – Chcemy jasno pokazać przed wyborami, że jest plan na pierwsze 100 dni po tym, jak opozycja przejmie władzę – podsumowuje jeden z naszych informatorów. Jak podkreśla, ruch Szymona Hołowni buduje swój program wyłącznie dzięki środkom z obywatelskiej zbiórki i nie ma żadnej subwencji budżetowej.

Polska 2050 w ostatnim badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" ma 13,5 proc. poparcia. Cel – zarysowany publicznie przez samego Hołownię – to osiągnięcie co najmniej 20 proc. „Budujemy cierpliwie strategię docierania do ludzi poniżej radarów mediów głównego nurtu, bezpośrednio" – mówił Hołownia w niedawnym wywiadzie dla portalu Onet.

Poniedziałkowe konsultacje mają być jednym z etapów tego planu. Jednym z głównych kamieni milowych „Zielonego Szlaku" jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 45 proc. do 2030 roku (w porównaniu z poziomem w 1990) oraz osiągnięcie 40 proc. udziału OZE w produkcji elektryczności. Hołownia chce też powołania „zielonego wicepremiera", który odpowiadałby w Radzie Ministrów za dekarbonizację gospodarki.

W konsultacjach w poniedziałek wzięli udział eksperci i przedstawiciele sejmowych ugrupowań opozycyjnych, w tym Jarosław Gowin i Anna Kornecka z Porozumienia. O sojuszu Porozumienia, PSL-Koalicji Polskiej oraz Polski 2050 mówi się najczęściej w kontekście przyszłych układanek wyborczych. Ale sami politycy Hołowni podkreślają, że na jakiekolwiek rozmowy polityczne i decyzje w ramach opozycji przyjdzie czas, gdy stanie się jasne, kiedy odbędą się wybory i na jakich zasadach.

Co na to wszystko Platforma? Niektórzy jej politycy, z którymi rozmawialiśmy, są sceptyczni wobec osiągnięcia przez Hołownię celów, zwłaszcza jeśli chodzi o poparcie. – Przed wyborami to zmieni podejście Hołowni do współpracy – uśmiecha się jeden z naszych rozmówców. PO zakończyła w sobotę cykl wewnętrznych wyborów w partii.

Swoje plany finalizuje też PiS wraz z sojusznikami. We wtorek o 17.00 – o czym poinformował portal 300POLITYKA – ma odbyć się w Pałacu Prezydenckim uroczystość nominacji dla nowych ministrów. Kamil Bortniczuk ma być szefem nowego resortu sportu, Henryk Kowalczyk zastąpi ministra rolnictwa Grzegorza Pudę, a Anna Moskwa – ministra klimatu Michała Kurtykę. Powołany zostanie też nowy minister rozwoju. We wtorek rząd zaprezentuje też nową „ustawę o obronie Ojczyzny".