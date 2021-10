Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że może dojść do debaty z Donaldem Tuskiem, jeżeli lider Platformy Obywatelskiej by przeprosił.

- Tego rodzaju debata miałaby sens tylko wtedy, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać ośmiu gwiazdek, tych brzydkich słów, powiedział "byliśmy w błędzie" – mówił Kaczyński w rozmowie w radiu RMF FM.

Dodał, że gdyby Donald Tusk wezwał do tego, gdyby powiedział "przepraszam" - ma za co przepraszać - to oczywiście tak", jest gotowy do takiej debaty.

"Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" – napisał szef PO na Twitterze.

W ocenie lidera Partii Republikańskiej Adama Bielana takie przeprosiny "to kpina". Zapytany o to, w jakich debatach w ostatnich latach brał udział Kaczyński, Bielan odpowiedział: proszę pokazać wywiad Donalda Tuska, który się odbywał poza liberalną bańką w ostatnich tygodniach i miesiącach.

Europoseł PiS w rozmowie z TVN24 zapowiedział, że w najbliższym czasie zostaną przedstawione informacja na temat jego koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.

- Będzie to dokument poufny, natomiast oczywiście o głównych założeniach umowy będziemy mówić - zapowiedział. - Tak się już przyjęło w polskiej polityce, że z reguły tych umów się nie ujawnia - dodał.