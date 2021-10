„Ujawnione przez Francis Haugen, byłą menedżerkę Facebooka, sekrety giganta tylko potwierdzają to, czego się domyślaliśmy. FB ma swoją ciemną stronę. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie regulacji funkcjonowania mediów społecznościowych w naszym świecie i pełny dostęp do algorytmów, które decydują, co ludzie czytają i jak się czują” – mówi dr hab. Dominik Batorski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel Sotrendera.