Włodzimierz Czarzasty: Szyldy Wiosny i SLD odchodzą

Bez względu na to co kongres postanowi w sprawach programowych, to te dwa szyldy (Wiosna i SLD - red.) odchodzą - mówił w rozmowie z Radiem Zet wicemarszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.