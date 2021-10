Berejiklian podała się do dymisji z powodu objęcia jej postępowaniem w sprawie, w której "mogła nadużyć zaufania opinii publicznej". Chodzi o postępowanie w sprawie jej utrzymywanego w sekrecie związku z stanowym parlamentarzystą, który obecnie objęty jest śledztwem ws. korupcji.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Niezależna Komisja Antykorupcyjna (ICAC) Nowej Południowej Walii. Na swojej stronie informuje ona, iż kolejne wysłuchania publicznie w tej sprawie, odbędą się 18 października.



Premier Nowej Południowej Walii - stanu Australii, którego gospodarka, jak zauważa Reuters, jest większa od gospodarki Singapuru, Tajlandii czy Malezji - odchodzi ze stanowiska w czasie, gdy stolica stanu, Sydney, wciąż jest objęta trwającym od 26 czerwca lockdownem w związku z uderzeniem fali epidemii koronawirusa napędzanej transmisją wariantu Delta. 11 października lockdown w Sydney ma zostać złagodzony w związku z postępami programu szczepień przeciw COVID-19.

Berejiklian ogłaszając swoją dymisję podkreśliła, że śledztwo przeciw niej dotyczy "historycznych kwestii", ale - jak mówi - czuje się zmuszona do rezygnacji, ponieważ śledztwo prawdopodobnie potrwa długo. Ustępująca premier dodała, że stan potrzebuje pewności, co do przywództwa, w czasie pandemii koronawirusa.



- Moja rezygnacja ze stanowiska premiera nie mogła mieć miejsca w gorszym czasie, ale to nie zależy ode mnie, to ICAC zdecydowała się działać w czasie tygodni, które będą największym wyzwaniem w historii stanu - stwierdziła Berejiklian.

Berejiklian jest drugim premierem Nowej Południowej Walii, który ustępuje w związku ze śledztwem ICAC

Ustępująca szefowa rządu była premierem od 2017 roku. W ostatnich miesiącach była twarzą walki z epidemią koronawirusa w Nowej Południowej Walii.



W ostatnich tygodniach liczba zakażeń w stanie zaczęła spadać wraz z postępami programu szczepień. Do połowy października w Nowej Południowej Walii w pełni zaszczepionych na COVID-19 ma być 70 proc. mieszkańców w wieku powyżej 16 lat.



Berejiklian jest drugim premierem Nowej Południowej Walii, który ustępuje w związku ze śledztwem ICAC. W 2014 roku do dymisji podał się Barry O'Farrell, któremu ICAC przedstawiła dowody na to, że zapomniał zadeklarować, iż przyjął podarunek w postaci butelki wina wartej 3 tysiące dolarów.



Berejiklain wystąpiła już przed ICAC w czasie wysłuchania publicznego 12 miesięcy temu. Zadeklarowała, że nie naruszyła przepisów prawa.