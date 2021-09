Turabi był ministrem sprawiedliwości Afganistanu w poprzednim rządzie talibów, przed obaleniem go w 2001 roku, i szefem tzw. ministerstwa propagowania cnót i zapobiegania występkom. Jako jeden z wieku członków obecnego rządu znajduje się na liście terrorystów ONZ.

W wywiadzie dla agencji Associated Press Turabi przedstawił plany obecnego gabinetu, w tym m.in. powrót do surowego prawa szariatu, opartego na Koranie wymiaru sprawiedliwości. Podczas rządów talibów wyroki wykonywane były publicznie, m.in. na stadionie w Kabulu, w obecności tysięcy "widzów".



- Wszyscy krytykują nas za publicznie wymierzanie sprawiedliwości, my nie komentujemy prawa w innych krajach - stwierdził Turabi. - Nikt nam nie będzie narzucać, jak ma wyglądać nasze prawo. Będziemy podążać za islamem i ustanowimy nasze prawa oparte na Koranie.

Turabi zapowiedział powrót do egzekucji oraz wymierzania kar złodziejom poprzez obcinanie rąk. Stwierdził, że rząd zastanawia się jedynie nad wykonywaniem ich publicznie i jest w trakcie "opracowywania polityki" w tej kwestii. - Nie chcemy, by ludzie wpadali w panikę - oświadczył.



Polityk stwierdził, że odcinanie rąk jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa, ponieważ działa odstraszająco, co miało się potwierdzać podczas poprzednich rządów.

Zapowiedział. że sędziowie - wśród nich mają się znaleźć kobiety - będą orzekać na podstawie prawa koranicznego, a surowe kary zostaną przywrócone.

W poprzednim okresie władzy talibów procesy i zapadające podczas nich wyroki rzadko miały charakter publiczny. Sprawy rozstrzygane były w rzeczywistości przez islamskich duchownych, których znajomość prawa ograniczała się do nakazów religijnych.

Kilka dni przed przejęciem władzy w Afganistanie, inny talib, sędzia Haji Baruddin, powiedział BBC, że popiera dosłowną interpretację prawa religijnego.

- Za uprawianie seksu przez nieżonatych mężczyzn czy niezamężne kobiety, właściwa kara to 100 batów w miejscu publicznym. Ale każdy, kto to robi, a jest małżonkiem, powinien być ukamienowany na śmierć. Złodziejowi, któremu udowodni się kradzież, trzeba uciąć rękę. W naszym szariacie to jest jasne - mówił Baruddin.