W najnowszym sondażu Partia Pracy zyskała 1 punkt procentowy poparcia i obecnie może liczyć na 35 proc. głosów. Na Partię Konserwatywną Borisa Johnsona chce głosować 33 proc. respondentów - o pięć punktów procentowych mniej niż w poprzednim sondażu.

Reklama

Po raz pierwszy od stycznia opozycyjna Partia Pracy wyprzedza torysów w sondażu.

Sondaż opublikowano po tym, jak Boris Johnson zapowiedział podwyżkę podatku (składki zdrowotnej), środki z której mają być przeznaczone na reformę systemu ubezpieczeń społecznych i dofinansowanie służby zdrowia. Podwyżka stanowi złamanie obietnicy wyborczej Johnsona z wyborów w 2019 roku (wówczas deklarował, że tego podatku nie podniesie).

Czytaj więcej Polityka Boris Johnson podniesie podatek, którego obiecywał nie podnosić Premier Boris Johnson ma przedstawić we wtorek parlamentarzystom swoje plany reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Wielu polityków jego własnej partii nie kryje wściekłości z powodu tego, że Johnson chce zapłacić za reformę podnosząc podatki, co stanowi złamanie jego obietnic wyborczych.

Podwyżkę podatku odczują osoby zatrudnione, pracodawcy i niektórzy inwestorzy, co wywołuje niezadowolenie u części członków Partii Konserwatywnej.



Reklama

Mimo to w środowym głosowaniu w Izbie Gmin Johnson nie miał problemu z uzyskaniem większości dla swoich propozycji.

33 proc. Na takie poparcie mogą liczyć torysi w najnowszym sondażu YouGov

Minister kultury, Oliver Dowden, w rozmowie ze Sky News bagatelizował wynik sondażu zwracając uwagę, że inwestycje w ochronę zdrowia zostaną zauważone przez wyborców przed następnymi wyborami do Izby Gmin, które powinny się odbyć w 2024 roku.



- Sondaże przychodzą i odchodzą, to co robi rząd to długoterminowe decyzje podejmowane w interesie narodowym - powiedział Dowden w rozmowie ze Sky News.



Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Minister wyraził też przekonanie, że wyborcy docenią, iż rząd umie podejmować trudne decyzje.