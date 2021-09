Kaleta komentował wniosek, który Komisja Europejska skierowała do TSUE, o ukaranie Polski za niewykonanie wyroku dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SE.

Czytaj więcej Dyplomacja KE zwraca się do TSUE o nałożenie kar na Polskę Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar na Polskę za działania Izby Dyscyplinarnej SN - informuje Reuters.

Wiceminister oświadczył, że w sporze z Unią Europejską wcale nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną, ale o to, by Polska "pod groźbą szantażu zrezygnowała z suwerennego prawa do kształtowania sądownictwa i była stawiana pod pręgierzem za rozwiązania, które obowiązują w innym kraju". A przecież Polacy - mówił Kaleta - wybierając w 2015 roku rządy Prawa i Sprawiedliwości kierowali się potrzebą zmian w niereformowanym od 1990 roku wymiarze sprawiedliwości.



Choć zmiana w funkcjonowaniu Izby Dyscyplinarnej została już przez rząd zaanonsowana, a wczoraj szef KPRM minister Michał Dworczyk zapowiedział - choć bez podania terminu - jej zlikwidowanie, Kaleta uznał, że "nie ma się z czym spieszyć".



Czytaj więcej Polityka Dworczyk zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Nie podaje daty Nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego wniosku KE, który trafił do TSUE - mówił w rozmowie z Radiem Zet szef KPRM, Michał Dworczyk, pytany o wniosek KE do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę.

- Tutaj nie ma się z czym spieszyć, ponieważ należy rozważyć analizę i ocenę całego funkcjonowania sądownictwa - mówił wiceminister. Dodał, że i ministerstwo, i Solidarna Polska czekają na możliwość dokończenia reform, przerwanych podjęciem negocjacji z UE i tłumaczeniem, że nie ma ona " kompetencji, żeby się zajmować tymi sprawami wobec Polski".

Kaleta został poproszony o interpretację słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który wczoraj podczas debaty na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, mówiąco konieczności szukania przez Polskę "drastycznych rozwiązań", sugerował polexit.

- Moja interpretacja tych słów jest taka, że to nie Polska ma problem, kiedy KE i inne organy UE w sposób agresywny traktują nasze państwo, to Unia Europejska ma problem - powiedział polityk Solidarnej Polski. Jego zdaniem "fakty prawne" dowodzą, iż sugerowanie, że Polska ma problemy z praworządnością, to "pic na wodę".

Kaleta dodał, że Polska ma rząd konserwatywnym który nie godzi się na forsowaną przez Brukselę "lewacką agendę". - To jest przykrywka potężnego ataku politycznego - przekonywał.