Dworczyk przekazał, że jeszcze dziś do Polski trafi 250 osób z bazy NATO w Ramstein w zachodnich Niemczech - będą to Afgańczycy, którzy pomagali wojskom Sojuszu przez ostatnich 20 lat i ich rodziny.

50 osób Tylu Afgańczyków najprawdopodobniej pozostanie w Polsce na stałe

To część z pięciuset osób, które mają trafić do Polski - takie zobowiązanie sojusznicze podjął rząd. W ciągu najbliższych 3 miesięcy mają wyjeżdżać do krajów docelowych.



Jak mówił Dworczyk, na stałe pozostanie maksymalnie 50 osób. Podkreślił też, że osoby przyjeżdżające do Polski są weryfikowane jeszcze przed przylotem do Polski.



Do tej pory Polska przyjęła 900 osób - tych Afgańczyków, którzy pomagali polskim dyplomatom i ich rodziny. Przebywają w tej chwili w ośrodkach Urzędu ds. Cudzoziemców, gdzie kończą kwarantannę, a także procedury, na mocy których mogą się ubiegać o status uchodźcy. Nie wiadomo, czy zdecydują się pozostać w Polsce.

Dworczyk pytany był również o pogłoski dotyczące jego dymisji, której główną przyczyną ma być słynna "afera mailowa", ale także akcja szczepień, która nie przyniosła spektakularnych efektów. Stwierdził, że nikt nie rozmawiał z nim na temat zwolnienia go ze stanowiska, a szczegółów śledztwa dotyczącego hakerskich ataków na skrzynki mailowe polityków, w tym na jego własną - nie zna.