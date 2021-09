Po nominacji Plevrisa na ministra Centralna Rada Wspólnot Żydowskich w Grecji wezwała go do tego, by przeprosił za obronę słów swojego ojca i zdystansował się publicznie od jego antysemickiej retoryki.

Plevris, w wydanym oświadczeniu zapewnił, że nie chciał obrazić nikogo obroną słów swojego ojca.



Constantinos Plevrisw książce "Żydzi: Cała Prawda" sugerował, że Auschwitz należy zachować "w dobrym stanie", bo być może w przyszłości obóz znów zostanie wykorzystany do zabijania Żydów.

Thanos Plevris, we wpisie na Facebooku zapewnił, że "kompletnie nie zgadza się z ojcem" i dodał, że "nigdy nie chciał obrazić społeczności żydowskiej"

Za te słowa został skazany za nawoływanie do nienawiści, ale odwołał się od wyroku, a sąd wyższej instancji uniewinnił go.

Broniąc ojca w sądzie, Thanos Plevris sugerował, że sędzia dokonał błędnej interpretacji fragmentu książki ojca, a ponadto bagatelizował to, co napisał Plevris senior.

- Co to za nawoływanie do nienawiści? Czy osobie nie wolno mieć przekonań, zgodnie z którymi chce kogoś eksterminować? - pytał.

Plevris należy do rządzącej Grecją partii Nowa Demokracja, na czele której stoi premier Kyriakos Mitsotakis. Wcześniej należał do skrajnie prawicowego i nacjonalistycznego ugrupowania Ludowe Zgromadzenie Prawosławne.