Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże, jedynie krańce zachodnie i częściowo południowy wschód kontynentu znajdują się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego z ośrodkiem głównym nad zatoką Fińską, nadal na południu kraju zalega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego oddzielającego chłodniejsze powietrze polarne morskie na północnym zachodzie od znacznie cieplejszego zwrotnikowego na południowym wschodzie.

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Pogoda w piątek. W kilku regionach intensywne opady deszczu

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Suma opadów podczas burz do 15-20 mm.

Temperatura maksymalna od 21 st. C na wybrzeżu, około 26 st. C w centrum, do 28 st. C lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby, na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a na południu zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu, w centrum i na wschodzie także burze. Na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy po Warmię opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, i tutaj suma opadów od 30 mm do 60 mm, na pozostałym obszarze kraju od 10 mm do 20 mm, jedynie na południowym wschodzie do 30 mm.

Temperatura minimalna od 13 st. C na zachodzie, około 15 st. C w centrum i nad morzem, do 20 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie z kierunków zmieniających się, na zachodzie północno-zachodni. Porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Wysoko w górach porywy do 85 km/h.

Sobota ze znaczącym ochłodzeniem w całym kraju

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów na północnym wschodzie kraju do 40 mm, na pozostałym obszarze do 20 mm. Najmniej opadów na krańcach południowo-wschodnich, do około 5 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C do 18 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 21 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty. Na północy kraju, nad morzem oraz w rejonie burz w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Deszczowy początek weekendu w Warszawie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zmieniających się.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.