W co najmniej trzech szpitalach Irkucka i jednej miejscowej klinice położniczej zakazano pacjentom i pracownikom opuszczania budynków. – Od piątku zamknęli wszystkich na izolację. Ponad 60 osób (…) I oni tam śpią: na podłodze, na krzesłach. Łóżek oczywiście nie ma. Tylko raz przepuścili do środka paczki z jedzeniem od rodzin – opowiadał dziennikarzom jeden z laborantów instytutu, w którym pracowała nieżyjąca Daria Szipiłowa.

28-letnia laborantka zmarła nagle w piątek w Szelechowie, miejscowości odległej od Irkucka o około 10 km. Tam znajduje się instytut zajmujący się badaniem i leczeniem dżumy, a ona prowadziła tam badania i była współautorką co najmniej dwóch prac naukowych na temat tej choroby. Jednak według oficjalnej wersji przyczyną śmierci kobiety było „zapalenie płuc o nieznanej etiologii”. Według zaś nieoficjalnych wersji krążących w miejscowych mediach Szipiłowa stłukła w laboratorium próbówkę z zarazkami i tym się zaraziła.