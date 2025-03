Jak wyliczyć limit ulgi na darowizny? PIT 2024

Wymienione rodzaje darowizn mają wspólny limit – można je odliczyć tylko do wysokości 6 proc. dochodu.

O jaki dochód chodzi? Czy ten, który wychodzi po odjęciu kosztów od przychodów? Czy też dochód po odliczeniu straty z poprzednich lat? Albo składek na ubezpieczenia społeczne bądź też innych ulg? – pytają czytelnicy.

Jakie to ma znaczenie? Załóżmy, że przedsiębiorca na skali przekazał w 2024 r. 6 tys. zł darowizny na fundację opiekującą się miejscami pamięci narodowej. Jego przychód za zeszły rok to 150 tys. zł, natomiast koszty – 50 tys. zł. Wychodzi mu więc 100 tys. zł dochodu. Przedsiębiorca pomniejszył go o 20 tys. zł straty z działalności z poprzednich lat. Po jej odliczeniu dochód wynosi 80 tys. zł. Czy może odliczyć całą darowiznę? Jeśli liczymy limit ulgi od 100 tys. zł (przychód minus koszty), to tak. Wynosi bowiem 6 tys. zł (100 tys. zł x 6 proc.). Jeśli policzymy od 80 tys. zł (przychód minus koszty minus strata), odliczy tylko część darowizny. Wychodzi bowiem, że limit to 4,8 tys. zł (80 tys. zł x 6 proc.).

Fiskus tłumaczy zasady rozliczania ulgi na darowizny

Który wariant jest prawidłowy? Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej – ten pierwszy, czyli korzystniejszy dla podatnika.