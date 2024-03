Podatnicy płacący daninę solidarnościową mogą odliczać straty z poprzednich lat

„Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach ustawy o PIT” – podkreślił szef KAS. I przyznał, że przedsiębiorca może skorzystać z ulgi. Zastrzegając przy tym, że odliczamy straty tylko z tego samego źródła, w tym wypadku z działalności gospodarczej (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8220.8. 2024.HTCE).

Podobnie było w sprawie właścicielki firmy deweloperskiej. W latach 2019–2020 miała straty i chciała je odliczyć od dochodu z 2021 r. Interpretacja wydana pod koniec 2022 r. była dla niej negatywna. Teraz szef KAS ją zmienił, wyraźnie wskazując, że „na potrzeby ustalenia wysokości daniny solidarnościowej za 2021 r. mogła Pani uwzględnić straty podatkowe poniesione w 2019–2020 r. z tego samego źródła przychodów” (nr DOP3.8220.1.2024.HTCE).

Nie ma więc już wątpliwości, że podatnicy płacący daninę solidarnościową mogą odliczać straty z poprzednich lat.

Gdzie je wpisywać?

W deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej DSF-1 nie ma rubryki na straty. Co więc zrobić?

W „Rzeczpospolitej” z 16 sierpnia 2023 r. sugerowaliśmy, że stratę trzeba odliczyć od dochodu jeszcze przed wpisaniem go do deklaracji DSF-1. Potwierdza to Krajowa Informacja Skarbowa. Przyznaje, że brak odpowiedniej rubryki w formularzu DSF-1 nie wyklucza ulgi.