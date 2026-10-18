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78-metrowy jacht „Venus”, który powstał na zamówienie Steve’a Jobsa, założyciela Apple’a.
Starck, ikoniczna postać współczesnego designu i architektury tworzy od ponad 50 lat i jest autorem 10 tysięcy projektów. Ale nie chodzi tylko o liczbę, ważniejsza jest jego umiejętność tworzenia kulturowych fenomenów.
Wiele z nich to kultowe przedmioty, jak wyciskarka do cytrusów Juicy Salif dla Alessi, czy transparentne krzesło Louis Ghost. Jest twórcą niezwykle wszechstronnym. Projektuje meble, przedmioty gospodarstwa domowego, lampy, motory, jachty i ma także znaczące osiągnięcia w architekturze, a nawet sięga w kosmiczną przestrzeń, pracując nad międzyplanetarną stacją. Jego wieloaspektowa działalność łączy wiele przeciwieństw: historię z przyszłością, rzemiosło z zaawansowaną technologią, humor i lekkość z poszukiwaniem trwałych wartości, minimalizm z luksusem, projekty w masowej skali o stosunkowo niskich kosztach i dla miliarderów. Cechą stałą jego hybrydowej twórczości jest dążenie do poprawy jakości życia.
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