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Ekspert: Władimir Putin może wykorzystać Ukrainę do agresji przeciw Europie

Waży się los Ukrainy. Ale też ważą się losy możliwej wielkiej wojny w Europie - mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa z międzynarodowego z Centrum Razumkowa w Kijowie, były oficer ukraińskiego lotnictwa i dowódca eskadry.

Publikacja: 18.10.2026 08:48

Władimir Putin już prawie otworzył drugi front przeciw Europie - mówi Ołeksij Melnyk

Władimir Putin już prawie otworzył drugi front przeciw Europie - mówi Ołeksij Melnyk

Foto: REUTERS

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Rusłan Szoszyn

„Rzeczpospolita”: Ostatnio nie ma dnia, byśmy nie słyszeli o rosyjskich bombardowaniach Kijowa, ofiarach śmiertelnych, rannych. Jak to się przekłada na życie zwykłych mieszkańców miasta?

Ołeksij Melnyk: Ta nowa kampania Rosji wymierzona w Kijów, mówiąc delikatnie, bardzo komplikuje życie. Po pierwsze, Rosja zaczęła stosować nowe drony odrzutowe i gdy nadlatywały kilka tygodni temu, w najlepszym wypadku przechwytywaliśmy jedynie połowę. Rosja zmieniła taktykę. Wcześniej bombardowali falami, wysyłając co jakiś czas mnóstwo dronów. Teraz przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w ukraińskiej przestrzeni powietrznej znajduje się 10–15 rosyjskich bezzałogowców. Alarmy bombowe prawie nie ustają. To bardzo obciąża obronę przeciwlotniczą. Są grupy mobilne, które zestrzeliwały te drony z półciężarówek przez 5–6 godzin dziennie, ale miały jakiś czas na odpoczynek. Teraz muszą działać non stop.

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