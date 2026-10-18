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Władimir Putin już prawie otworzył drugi front przeciw Europie - mówi Ołeksij Melnyk
Ołeksij Melnyk: Ta nowa kampania Rosji wymierzona w Kijów, mówiąc delikatnie, bardzo komplikuje życie. Po pierwsze, Rosja zaczęła stosować nowe drony odrzutowe i gdy nadlatywały kilka tygodni temu, w najlepszym wypadku przechwytywaliśmy jedynie połowę. Rosja zmieniła taktykę. Wcześniej bombardowali falami, wysyłając co jakiś czas mnóstwo dronów. Teraz przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w ukraińskiej przestrzeni powietrznej znajduje się 10–15 rosyjskich bezzałogowców. Alarmy bombowe prawie nie ustają. To bardzo obciąża obronę przeciwlotniczą. Są grupy mobilne, które zestrzeliwały te drony z półciężarówek przez 5–6 godzin dziennie, ale miały jakiś czas na odpoczynek. Teraz muszą działać non stop.
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