„Rzeczpospolita”: Ostatnio nie ma dnia, byśmy nie słyszeli o rosyjskich bombardowaniach Kijowa, ofiarach śmiertelnych, rannych. Jak to się przekłada na życie zwykłych mieszkańców miasta?

Ołeksij Melnyk: Ta nowa kampania Rosji wymierzona w Kijów, mówiąc delikatnie, bardzo komplikuje życie. Po pierwsze, Rosja zaczęła stosować nowe drony odrzutowe i gdy nadlatywały kilka tygodni temu, w najlepszym wypadku przechwytywaliśmy jedynie połowę. Rosja zmieniła taktykę. Wcześniej bombardowali falami, wysyłając co jakiś czas mnóstwo dronów. Teraz przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w ukraińskiej przestrzeni powietrznej znajduje się 10–15 rosyjskich bezzałogowców. Alarmy bombowe prawie nie ustają. To bardzo obciąża obronę przeciwlotniczą. Są grupy mobilne, które zestrzeliwały te drony z półciężarówek przez 5–6 godzin dziennie, ale miały jakiś czas na odpoczynek. Teraz muszą działać non stop.