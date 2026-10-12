Tom Cruise co jakiś czas pragnie usilnie udowodnić, że jest kimś więcej niż Ethanem Huntem z „Mission Impossible” i Maverickiem z „Top Gun”. Nie jest to zaskakujące. Choć w latach 80. Cruise stał się popularny po roli w młodzieżowej komedii „Ryzykowny biznes”, a jego gwiazda eksplodowała w 1985 r. po premierze „Top Gun”, przecież równocześnie budował pozycję w filmach takich gigantów jak Francis Ford Coppola („Wyrzutki”), Martin Scorsese („Kolor pieniędzy”), Barry Levinson („Rain Man”) i Olivera Stone („Urodzony 4 lipca”). Jednak w odbiorze masowej widowni Cruise jest aktorem kina popularnego. Połączenie sił z czterokrotnym zdobywcą Oscara, Alejandro Gonzálezem Iñárritu wydawało się być idealną szansą, by przypomnieć, że Cruise jest kimś więcej niż gwiazdą kina akcji, zarabiającą setki milionów dol.