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Czy za rolę w nowym filmie Alejandro Gonzáleza Iñárritu Tom Cruise ma szanse na nominację do Złotego Globu i Oscara?
Tom Cruise co jakiś czas pragnie usilnie udowodnić, że jest kimś więcej niż Ethanem Huntem z „Mission Impossible” i Maverickiem z „Top Gun”. Nie jest to zaskakujące. Choć w latach 80. Cruise stał się popularny po roli w młodzieżowej komedii „Ryzykowny biznes”, a jego gwiazda eksplodowała w 1985 r. po premierze „Top Gun”, przecież równocześnie budował pozycję w filmach takich gigantów jak Francis Ford Coppola („Wyrzutki”), Martin Scorsese („Kolor pieniędzy”), Barry Levinson („Rain Man”) i Olivera Stone („Urodzony 4 lipca”). Jednak w odbiorze masowej widowni Cruise jest aktorem kina popularnego. Połączenie sił z czterokrotnym zdobywcą Oscara, Alejandro Gonzálezem Iñárritu wydawało się być idealną szansą, by przypomnieć, że Cruise jest kimś więcej niż gwiazdą kina akcji, zarabiającą setki milionów dol.
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