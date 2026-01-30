4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 30.01.2026 08:24 Publikacja: 30.01.2026 07:45
Prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu w Waszyngtonie.
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Oprawdziwym charakterze relacji Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa najlepiej świadczy to, że gdy polski prezydent stanął przed wyjątkowo łatwym wyborem – bronić polskiego żołnierza czy amerykańskiego polityka – wybrał to drugie, dość bezradnie tłumacząc, że słowa Trumpa o żołnierzach „trzymających się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu” nie odnosiły się do polskich żołnierzy, tylko do wszystkich pozostałych. Skąd to wie? Bo Trump prywatnie mówił mu wcześniej (wielokrotnie!), że Polacy to „great warriors”. Polskiemu prezydentowi zabrakło odwagi nie tylko na publiczną krytykę Trumpa, nie wystarczyło jej nawet na skontaktowanie się ze swoim amerykańskim „przyjacielem”, żeby go namówić do wyprostowania krzywdzącego przekazu.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Dzisiaj 800+ trafia do naprawdę zamożnych rodzin, które śmiało by się obyły bez tych pieniędzy, a z drugiej stro...
Gdyby doszło do skutecznego ataku na Iran, Waszyngton mógłby uznać, że za jednym „pociągnięciem spustu” rozwiązu...
Jedna z platform społecznościowych oznajmiła, że sama będzie sprawdzała wiek swoich użytkowników. Jej decyzja sz...
Pomysł obrony wartości liberalnych i lewicowych poprzez wulgarny i agresywny atak na elektorat polityków konserw...
Ulegamy w Polsce myśleniu, że klasy społeczne nie istnieją, że wszyscy mają takie same szanse i takie same potrz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas