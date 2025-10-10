W rozmowie z panią mogę posługiwać się metaforą?

Tak. Jeśli czegoś nie zrozumiem, to dopytam. Większość osób w spektrum autyzmu, które znam, rozumie metafory, a nawet wiele z nich z chęcią się nimi posługuje. Jest wśród nas wiele osób piszących wiersze czy tworzących inne dzieła literackie. Jeśli dla osoby w spektrum słowo staje się wyjątkowym zainteresowaniem, może stać się biegła w operowaniu językiem.