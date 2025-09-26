Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 26.09.2025 14:45 Publikacja: 26.09.2025 14:40
Przy via Igino Giordani na peryferiach Rzymu w marcu 2016 roku miała miejsce bulwersująca zbrodnia, której sprawcami byli dwaj młodzi mężczyźni
Fragment książki Nicoli Lagioii „Ciao, amore, ciao. Morderstwo w Rzymie”, w przekładzie Tomasza Kwietnia, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2025
Horror na peryferiach Rzymu. Po wielogodzinnych torturach w mieszkaniu na Collatino został zamordowany dwudziestotrzyletni chłopak. Zbrodnia wydaje się pozbawiona motywu.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Nad zabranym przez nazistów dzwonem gdański przeor i niemiecki proboszcz podali sobie ręce.
Chciałbym rozmowy o polskości, także tej historycznej, w tonie serio. Kino trochę się nią ciągle żywi, choć akur...
Kiedy tylko słyszę pewny siebie, płynny, panujący nad audytorium głos – odruchowo uzbrajam się w podejrzliwość.
Od skazania Romana Polańskiego za gwałt minęło już prawie pół wieku, ale 92-letni reżyser wciąż jest przedmiotem...
Jeśli ktoś chce zrozumieć, skąd wzięły się działania Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Komisji ds. Pedofil...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas