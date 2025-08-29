Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Obcy: Ziemia”: Satyra na kulturę start-upów

„Obcy: Ziemia” to nie tylko horror sci-fi, ale też opowieść o obsesji nieśmiertelności.

Publikacja: 29.08.2025 16:20

„Obcy: Ziemia”, twórca: Noah Hawley, dystr. Disney+

„Obcy: Ziemia”, twórca: Noah Hawley, dystr. Disney+

Foto: mat.pras.

Michał Chudoliński

Noah Hawley podjął się odświeżenia mitu „Obcego” na małym ekranie. Jego „Obcy: Ziemia” korzysta z dziedzictwa Ridleya Scotta, a jednocześnie bez kompleksów otwiera nowe pola interpretacji.

Akcja osadzona jest w 2120 r., gdy o  dominację w kosmosie rywalizują trzy technologie: cyborgi, pełne syntetyki i hybrydy, czyli przeniesienie ludzkiej świadomości do sztucznych ciał. To ostatnie rozwiązanie jest fundamentem fabuły – dzieci skazane na śmierć otrzymują nowe życie w dorosłych powłokach. Wendy (Sydney Chandler), pierwsza hybryda, staje się przywódczynią grupy „Lost Boys”. Alegoria Piotrusia Pana wybrzmiewa tu dosłownie, ale jednocześnie ujawnia grozę kapitalistycznego eksperymentu: niewinność zatrzymaną i sprzedaną jako produkt technologiczny.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Bałtyk”, reż. Iga Lis, dystr. So FILMS
Plus Minus
„Bałtyk”: Czy warto było
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
„Lucky Jack”, wyd. Muduko
Plus Minus
„Lucky Jack”: Trzy cytryny, cztery wiśnie
„Lekarz w Himalajach”, Lech Korniszewski, Wydawnictwo Stapis
Plus Minus
„Lekarz w Himalajach”: Góry i medycyna
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
„Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek, dystr. Gutek Film
Plus Minus
„Trzy miłości”: Pewnego razu w Mielnie
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie