USA i Trumpowi wyrósł potężny rywal. Obawa przed „czymś gwałtownym i groźnym”

Uwaga całego świata od wielu miesięcy skupiona jest na Donaldzie Trumpie, co akurat temu mocno narcystycznemu politykowi musi się mocno podobać. Jednakże jego nieortodoksyjne decyzje i zachowania sprawiły, iż wyrósł mu potężny, choć mniej zwracający na siebie uwagę rywal. I nie jest to bynajmniej Władimir Putin, lecz przywódca Chin Xi Jinping. Albowiem to Chiny najmocniej przeciwstawiły się dodatkowym cłom i prawdziwie imperialistycznym zapędom Trumpa.