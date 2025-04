„BrainBox Pocket: Kosmos”: Pamięć szpiega pod presją czasu

Wyobraźnia ejdetyczna – tak naukowcy określają umiejętność bezcenną dla szpiegów, ale też niezwykle przydatną podczas gry w „BrainBox Pocket: Kosmos”. To zdolność odtwarzania złożonych obrazów z dużą dokładnością już po jednej, choćby krótkiej ekspozycji. Uzbrojony w tę umiejętność agent rzuca okiem na tajny dokument i spokojnie ewakuuje się z infiltrowanej bazy. Nie musi przemycać mikrofilmu we własnych kiszkach, bo pamięta wszystko, co widział. Każdy detal przejrzanego raportu.