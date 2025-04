Piotr Zaremba: Cła Trumpa mają nieplanowany efekt. Kto może zacierać ręce?

Ktokolwiek straci na wojnie celnej Donalda Trumpa, niech go nie obwinia. Szkoda czasu. Przecież co złego, to nie on (na zdjęciu prezydent USA w Białym Domu podczas spotkania z premierem Izraela, 7 kwietnia 2025 r.)

Foto: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg