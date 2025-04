Joanna Szczepkowska: Słowa Kaczyńskiego i posłów PiS do Giertycha? Dalej pójść się nie da

Roman Giertych nie jest zabójcą nawet w przenośni. Takie słowa trzeba piętnować

Otóż moim zdaniem nie można. Wypieramy wagę słów dla spokoju ducha. Rzecz tylko w tym, że bywają słowa użyte po to, żeby roznieciły nie tyle dyskusję, ile emocje. Oskarżenia co do powodów śmierci pani Barbary Skrzypek są równie absurdalne jak odkrycia Macierewicza i teorie spiskowe w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jestem przekonana, że Jarosław Kaczyński, dając przyzwolenie na hasło „morderca”, zdaje sobie sprawę z tego, że Roman Giertych nie jest zabójcą nawet w przenośni. Jednak słowo takie padło i daje impuls do powtarzania go, choćby na marszu, jaki zamierza zorganizować.

Rozpalenie emocji tłumów na takiej strunie jest nazbyt znane w historii, żeby nie wołać na alarm. I nie chodzi tu o ewentualne kary dyscyplinarne, jakie stosuje się w sejmowym prawie. Jestem pewna, że takie konsekwencje są przewidziane w tej politycznej grze o wszystko. Chodzi o rodzaj naszej wzmożonej czujności. W Sejmie padło słowo „morderca”. Trzeba je piętnować, mówić, pisać o manipulacji emocjami najwyższego stopnia. Jeśli dziś zastanawiamy się nad tym, jak możliwe było uwikłanie zwykłych, poczciwych ludzi w ideologię nazistowską, to odpowiedź jest jedna: właśnie tak to było możliwe. Za pomocą słów. Jestem przerażona. Jedyne, co pozostaje, to nadzieja, że popierający dotąd prezesa PiS zobaczą, jaki ładunek niesie ze sobą jego polityka. Wystarczy podręcznik historii.