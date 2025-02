„Sniper Elite: Resistance”: Strzelec we francuskiej winnicy

„Historie przyszłości. Co nas czeka?”: Czy czas może odwrócić kierunek?

Jeśli ciemna energia istnieje, to na tym etapie ewolucji wszechświata prawdopodobnie stanowi około 70 proc. jego masy. Jeśli dodamy do tego masę ciemnej materii, to wyjdzie nam, że tak naprawdę nie rozumiemy 95 proc. masy wszechświata.