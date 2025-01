Gość "Plusa Minusa" poleca. Bernadetta Darska: Historie przerysowane

Moja codzienność jest zdominowana przez literaturę i trudno mi oddzielić ten czas, który wiąże się z zawodową lekturą, od tego, który jest tylko przyjemnością w czasie wolnym. Te dwie perspektywy nakładają się na siebie, bo literatura to dla mnie ważna część życia i pasja. Dlatego nie tak łatwo jest dokonać wyboru kilku tytułów, które zrobiły na mnie wyjątkowe wrażenie. Zachwyciła mnie ostatnio powieść Judith Schalansky „Szyja żyrafy. Bildungsroman”. To historia nauczycielki biologii, która nie tylko nie lubi ludzi, a więc i swoich uczniów, ale traktuje ich jako obiekty, o których uczy. Są więc poddawani odhumanizowanej analizie i mają być synonimem tego, co dzieje się ze społeczeństwem. Tymczasem za brutalnością i naturalizmem okazywanego chłodu i dystansu kryje się coś jeszcze. Dramat, który każe nam spojrzeć na wszystko od innej strony.

Warto zatrzymać się przy biografii Romana Bratnego autorstwa Emila Marata. To imponujący swoim rozmachem portret człowieka niejednoznacznego, uwikłanego etycznie i wikłającego własną twórczość w politykę. „Bratny. Hamlet rozstrzelany” okazuje się znakomitą opowieścią o jednostce swoich czasów, która podejmuje wybory, błądzi, bywa słaba, ale i uwodzi ją siła. Daje do myślenia. Warto też przeczytać reporterską książkę Artura Domosławskiego „Rewolucja nie ma końca”. Mamy do czynienia z fascynującym portretem przemian zachodzących w Ameryce Łacińskiej. To dopowiedzenie kultowej i niezwykle ważnej publikacji „Gorączka latynoamerykańska”, ale i pretekst do zastanowienia się nad tym, co dzieje się nie tylko z tym rejonem świata, ale też z Europą.

Często oglądam seriale. Z tych starszych poleciłabym „Sposób na morderstwo” ze świetną rolą Violi Davis. Mamy tu dobrze rozegrane napięcie na linii mistrzyni–uczniowie, a także celną rekonstrukcję procesu będącą konsekwencją stopniowego przesuwania granic. Właśnie ta niejednoznaczność etyczna jest najciekawsza! Z nowości jestem pod wrażeniem serialu „Kleo”. Są już dwa sezony. To historia przerysowana, komiksowa, groteskowa, ale i… o samotności. A wszystko to z pamięcią rzeczywistości NRD w tle.

Muzyka zwykle towarzyszy mi, kiedy słucham radia, ale też często korzystam z popularnej aplikacji, wybierając i szukając utworów. Po wysłuchaniu „Nie umiem tańczyć” jestem bardzo ciekawa nowej płyty Mikromusic.