Pozorna wolność Zachodu

Kultury, które obiegowo uważa się za egzotyczne, mogą być polskiemu czy szerzej europejskiemu lub atlantyckiemu odbiorcy znacznie bliższe, niż wskazywałaby na to odległość geograficzna lub wspólna historia. Choćby kultura japońska, dzięki popularności jej komiksu (mangi) i stylu animacji (anime), na które moda dotarła do Polski w latach 90. To właśnie one, mimo naszych względnie luźnych kontaktów z Krajem Kwitnącej Wiśni, na dobre rozbudziły nad Wisłą zainteresowanie tą daleką krainą. Ta ekspansja kulturowa trwa nadal, głównie dzięki ciągłemu zainteresowaniu Polaków (zwłaszcza młodych) japońskimi grami komputerowymi.