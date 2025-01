Mariusz Cieślik: Co dla Donalda Trumpa mogą zrobić stare gwiazdy Hollywood?

Last Vegas” czy „Rififi po sześćdziesiątce”? Oddajmy głos ekspertom (czyli Wikipedii). „Billy, Paddy, Archie oraz Sam to przyjaciele z czasów dzieciństwa. Kiedy Billy, jedyny kawaler w grupie przyjaciół, ogłasza swoje zaręczyny, cała czwórka udaje się do Las Vegas, by przeżyć niezapomniany wieczór kawalerski”. To amerykańskie „Last Vegas” o imprezie emerytów (De Niro, Douglas, Freeman, Kline) w stolicy rozrywki. „Grupa starszych panów, przyjaciół z dzieciństwa, po przygodach młodości wiedzie teraz życie przykładnych dziadków. Kiedy jeden z nich wpada w bardzo poważne kłopoty finansowe, reszta postanawia mu pomóc i planuje napad na bank”. To polskie „Rififi po sześćdziesiątce” (Czechowicz, Kociniak, Gołas, Michnikowski). A zatem napad na bank czy szalony wieczór kawalerski? Czemu bliższa jest misja trzech ambasadorów Donalda Trumpa w Hollywood? Znając rozrywkowe upodobania Mela Gibsona (alkohol) i Sylvestra Stallone’a (narkotyki), raczej Vegas. Z drugiej strony dla filmowego Rambo czy patriarchy gangsterskiej rodziny (Jon Voight w „Rayu Donovanie”) impreza, nawet ekstremalna, to trochę za mało.