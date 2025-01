Ks. prof. Krzysztof Bardski: Nie da się Biblii badać skutecznie, mając do niej negatywne nastawienie

Plus Minus: Dlaczego należy badać Biblię metodami naukowymi?

Jeden ze starożytnych ojców Kościoła, żyjący w II w. po Chrystusie Tertulian, w dyskusji z otaczającymi go wyznawcami religii politeistycznych stwierdził, że „Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit”, czyli „Chrystus nazwał siebie prawdą, a nie obyczajem”. Chrześcijaństwo ma to do siebie, że nie zajmuje się wyłącznie nauką moralności i dobrego życia, lecz opiera na realnych wydarzeniach, które zostały opisane w księgach składających się na Pismo Święte. Oczywiście opisanych językiem swojej epoki z uwzględnieniem tamtejszych kontekstów, ale owe wydarzenia odwołują się do pewnej rzeczywistości. Każda zaś rzeczywistość może być poddawana badaniu. Właściwe jest stawianie jej pytań, metody naukowe są zaś jak najbardziej właściwe do próbowania udzielania na nie odpowiedzi.