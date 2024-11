Gość "Plusa Minusa" poleca. Karolina Stanisławczyk: Czarne komedie mają klimat

Jeśli chodzi o moje ostatnie odkrycia filmowe, to oglądam serial „Stamtąd”, który opowiada historię grupy ludzi trafiających do tajemniczego miejsca, z którego nie da się wyjść. To thriller pełen napięcia i zwrotów akcji, który bardzo mnie wciągnął. Niedawno miałam również przyjemność obejrzeć nowy „Sok z żuka”, czyli „Beetlejuice Beetlejuice”, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Film jest pełen humoru, oryginalności i został świetnie zrealizowany. Jestem także wielką fanką Tima Burtona, którego filmy, takie jak „Edward Nożycoręki” czy „Gnijąca panna młoda”, zawsze mnie fascynowały. Ostatnio oglądałam także jego „Mroczne cienie” z 2012 r. i gorąco polecam tę produkcję wszystkim, którzy cenią nietypowe historie i oryginalne podejście do tematu. Uwielbiam klimat czarnych komedii, więc zawsze jestem zainteresowana, gdy trafię na coś w tym nurcie.