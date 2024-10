Paweł Konzal: Pustynia nieczytelników

Format cyfrowy nie sprzyja czytaniu „od deski do deski”. Lektura wyłącznie tekstów, które podsuwa nam algorytm lub które przykuwają wzrok szokującym tytułem, prowadzi do zawężania naszego widnokręgu. Następstwem jest spadek czytelnictwa. Największa polska gazeta codzienna w latach 90. osiągała nakład zbliżony nawet do 600 tys. egzemplarzy. Dziś jej sprzedaż w papierze to ok. 48 tys. Do tego dochodzi 300 tys. cyfrowych abonentów. W sumie jest to spadek o przynajmniej 40 proc. Przynajmniej, gdyż egzemplarz papierowy był często czytany przez kilka osób w rodzinie, firmie itp.

75 lat temu Orwell napisał w „Roku 1984”: „Każdy zapis został zniszczony lub sfałszowany, każda książka przepisana […] Nic nie istnieje poza niekończącą się teraźniejszością, w której Partia ma zawsze rację”. Jak wygląda sytuacja A.D. 2024? Tytuły artykułów i cyfrowe teksty encyklopedyczne zmieniają się w sposób ciągły i dla odbiorcy niezauważalny. Nie wiemy, co dekadę lub dwa dni temu pisano np. w notce biograficznej o Churchillu. Widzimy wyłącznie, co pisze się o nim dziś. Płynność rzeczywistości oznacza, że istnieje wyłącznie teraźniejszość. Kto w świecie bez pamięci będzie mieć rację?

Państwo polskie, hucznie świętujące kilka lat temu „100 lat Niepodległej”, nie wspiera kultury słowa pisanego i nie dba w wystarczającym stopniu o rozwój i kontynuację czytelnictwa. Pozytywnym wyjątkiem są miejskie czytelnie i biblioteki. To jednak nie wystarczy. Brak efektywnej polityki państwa i miast w tym zakresie powoduje cywilizacyjny regres. Zamiast stawać się barbarzyńską pustynią nieczytelników, skorzystajmy z doświadczeń np. Francji, by wspierać łatwy, przystępny i codzienny dostęp do drukowanych tekstów.