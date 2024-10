„Najszczęśliwszy dzień”: Powrót niespełnionej legendy

Z serialu „Osiecka” zapamiętałem młodą aktorkę wcielającą się w postać Elżbiety Czyżewskiej. W kilku epizodach świetnie oddała determinację artystki z przetrąconym życiorysem, która stała się legendą. Teraz dzięki sztuce Magdy Małeckiej-Wippich możemy zobaczyć ją w opowieści o blaskach i mrokach życia legendy.

Ta aktorka to Barbara Garstka, a tytuł monodramu – „Najszczęśliwszy dzień”. Piękna i poruszająca opowieść o Kopciuszku, który spotkał Królewicza zza oceanu i wszystko wskazywało na to, że dzięki swojemu talentowi i jego kontaktom zrobi światową karierę. Ale życie było bardziej skomplikowane i to nie tylko dlatego, że obydwoje funkcjonowali w różnych systemach politycznych.