Ułatwiają nam życie i przejmują nad nim kontrolę. Groźba czai się w smartfonie

W 2009 r. firma Apple wypuściła reklamę iPhone’a 3G, której hasłem było „jest na to aplikacja”. „Jeśli chcesz sprawdzić zaśnieżenie na górze – jest na to aplikacja. Jeśli chcesz sprawdzić, ile kalorii jest w lunchu – jest na to aplikacja. A jeśli chcesz sprawdzić, gdzie zaparkowałeś samochód – nawet na to jest aplikacja. Tak, jest aplikacja po prostu na wszystko” – przekonywał 15 lat temu lektor w reklamie, w której główną rolę grał smartfon wyglądający z dzisiejszej perspektywy jak urządzenie prehistoryczne.