W pewnym momencie poprosiłam znajomych o włączenie głosu. Na estradzie pojawił się zespół Kwiat Jabłoni, dwoje młodych wykonawców, których słucham i oglądam bardzo chętnie. To jest rodzeństwo, niezwykle muzykalne, które kiedyś można było obejrzeć w skromnych, intymnych wideoklipach. Siedzieli w swoim pokoju, nagrywając muzykowanie i wrażliwe teksty. Wydawali się całkiem inni od show-biznesowej papki, a przez to jacyś nowi. Frazę z ich piosenki „Od nowa” – „Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat / Żeby się nic nie stało do wczoraj?” – wobec tego, co dzieje się na świecie, można uznać za naczelne marzenie współczesności.

Oglądam te ich wideoklipy, osadzone w szarych blokowiskach, z bohaterami osamotnionymi do szaleństwa. To jest ciche szaleństwo, z twarzą smutnego klauna, albo dziewczyny zaprzyjaźnionej z myszami. I nagle teraz na ekranie widzę Kwiat Jabłoni jako wdzięczącą się show-biznesowo parkę przebraną za bezy, z bezmyślną radością odśpiewującą: „czy mógłby ktoś tak wyzerować świat”. Publiczność podryguje jak na koncercie Martyniuka i wygląda na to, że wykonawcom to nie przeszkadza.

Dlaczego ani wykonawcom, ani słuchaczom nie chodzi o sens piosenek?

Pytacie pewnie, czy to jest godne zastanowienia? Ten cały Sopot? Czy należy się nad tym zatrzymywać i co właściwie mnie zatrzymało? No więc zatrzymało mnie to, że Kwiat Jabłoni był tam taki sam jak wszyscy. Wpisany w kicz. I że w ogóle wszystko było takie samo. Żaden wykonawca nie różnił się od drugiego, a im więcej starano się roziskrzyć tło, tym bardziej wszystko stawało się identyczne. I to jest właśnie pytanie: dlaczego. Dlaczego w czasie, który pozornie stawia na indywidualizm, wszystko jest takie samo? W czarno-białej telewizji widać było skupienie, każdy nerw piosenkarzy, a publiczność słuchała w skupieniu, bo po skupienie przychodziła. Teraz przychodzi, żeby śpiewać i tańczyć razem z artystą. Nie żeby wysłuchać i zrozumieć.

Nie krytykuję, tylko pytam: dlaczego? Dlaczego ani wykonawcom, ani słuchaczom nie chodzi o sens piosenki? Dlaczego bezmyślnie podrygują?

Krzysztof Zalewski, który choć krzyczy, to jednak przynajmniej inteligentnie, śpiewał optymistyczno-apokaliptyczny utwór „roboty będą musiały się całować”. Śpiewał o przyszłości świata bez ludzi, który jednak nie będzie mógł istnieć bez miłości. Ja mam nadzieję, że świat budowany przez kochające się maszyny wróci do kamer skupionych na śpiewającym robocie. A robot nie będzie śpiewał dla pieniędzy, tylko z miłości do śpiewania.