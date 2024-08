Po niedawnej wypowiedzi kandydatki na następczynię Szymona Hołowni, minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która składki emerytalne nazwała „piramidą finansową”, to druga w tak krótkim czasie skrajnie nieodpowiedzialna wypowiedź wysokich urzędników państwowych, którzy podważają sens umowy społecznej wymuszającej na obywatelach międzypokoleniową i międzyklasową solidarność. Tak, wiem, wymuszona solidarność to oksymoron, ale to na niej oparte jest państwo. Podatki pracujących finansują usługi, z których korzystają nawet bezrobotni nieposzukujący pracy, składki emerytalne są tylko realizowaniem ze składek odprowadzanych przez dzisiejszych pracujących zobowiązań, jakie lata temu państwo zaciągnęło wobec obecnych emerytów, gdy to im zabierało część ich ciężko zarobionych pieniędzy, a składka zdrowotna nie jest finansowaniem własnego leczenia, ale dorzucaniem się do wspólnego worka, z którego będzie można na przykład sfinansować darmową antykoncepcję i biednym, i bogatym, czyli jedną z obietnic Trzeciej Drogi. Można się na to wszystko zżymać, ale jeśli ktoś podważa sens istnienia podatków i innych danin, na dodatek robi to tak głupio, to mogę to tłumaczyć tylko paniką po sprawdzeniu ostatnich notowań w prezydenckich sondażach i rozpaczliwą próbą zagrania na najtańszym populizmie.