Prowadzący podcast to Robert Górski, satyryk, pomysłodawca serii komediowej „Ucho Prezesa” i Mariusz Cieślik, stały publicysta „Rzeczpospolitej”, scenarzysta, pisarz.

– Jako duet satyryczny mieliśmy kilkunastomiesięczną przerwę. Najpierw pandemia, a potem wojna i mieliśmy przez jakiś czas wrażenie, że nie ma z czego żartować. Ale po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że tylko śmiech może nas uratować. Satyra towarzyszyła Polakom zawsze w najgorszej opresji. By zacytować Stanisława Bareję: gdy zabrakło amunicji, ludność walczyła satyrą. I piosenką, ale, proszę wybaczyć, śpiewać nie będziemy. Nawet w podcaście. Chociaż są opinie, że mamy lepsze głosy niż Zenek Martyniuk – mówią Robert Górski i Mariusz Cieślik.

Nowego podcastu „Rzeczpospolitej” - „Górski & Cieślik. Polska od ucha do ucha” - można będzie słuchać na stronie podcasty.rp.pl oraz we wszystkich serwisach streamingowych, tj. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast, na kanale „Rzeczpospolita Audycje” a także na kanale dziennika na YouTubie.

Ale to nie wszystko. Wersja tekstowa podcastu „Górski & Cieślik. Polska od ucha do ucha” będzie ukazywać się co tydzień w formie całokolumnowego felietonu w weekendowych wydaniach „Rzeczpospolita Plus Minus”.



