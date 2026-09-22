We wtorek wieczorem Netflix podał najnowsze zestawienie dziesięciu najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych. Z opublikowanych danych wynika, że w tygodniu od 14 do 20 września największą popularnością cieszyła się seria „Kłamstwo idealne” (The Perfect Lie).

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Pierwszy sezon holenderskiego serialu ma siedem odcinków i drugi tydzień znajduje się w zestawieniu. W ciągu siedmiu dni wyświetlano go 7 mln razy, a łączny czas oglądania to 42,7 mln godzin. W okresie od 14 do 20 września „Kłamstwo idealne” było najpopularniejszym serialem w sześciu krajach.

Sukces „Lalki”. Serial jednym z najchętniej oglądanych na platformie Netflix

Drugim serialem na liście najchętniej oglądanych w ostatnim tygodniu był ośmioodcinkowy pierwszy sezon „Znam cię” (Not a stranger), który zadebiutował na Netfliksie 17 września. Obraz zebrał 4,6 mln wyświetleń (31,1 mln godzin).

Trzecie miejsce na podium zajęła „Lalka”, serial w reżyserii Pawła Maślony na podstawie powieści Bolesława Prusa. Obraz ma 2,5 mln wyświetleń (16,9 mln godzin).

Jak podał Netflix, w omawianym tygodniu „Lalka” znalazła się w zestawieniu dziesięciu najczęściej oglądanych seriali nieanglojęzycznych w 26 krajach, w których można wykupić dostęp do Netfliksa. W Polsce od 14 do 20 września „Lalka” była najchętniej oglądanym serialem na Netfliksie. Losy Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej wzbudziły też zainteresowanie widzów m.in. w Izraelu (10 miejsce), na Ukrainie (6), w Argentynie (5), Wenezueli (9), Meksyku (9), Niemczech (8), Hiszpanii (7) i Francji (10), a także na Węgrzech (8), Litwie (8) i Słowacji (8).

Jak dotąd „Lalka” nie odniosła sukcesu w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Wielka Brytania – polski serial nie znalazł się na tu wśród dziesięciu najchętniej oglądanych na Netfliksie.

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