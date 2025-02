Inwestujmy w wartość intelektualną

Pod względem produktu naszej firmy na pewno nie nazywałbym startupem. Od ponad trzech lat nasze rozwiązanie jest absolutnie wdrażalne, działa w jednostkach medycznych. Takie wdrożenie zajmuje od tygodnia do trzech tygodni, czyli jak na tego typu rozwiązania bardzo szybko i bezproblemowo integrujemy się z całym obiegiem informacji w szpitalu.

Natomiast od strony przychodowej cały czas jesteśmy poniżej break even -zarząd będzie walczył w tym roku, żebyśmy jak najszybciej ten break even pokonali. Ale pamiętajmy, że wszystkie rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, w szczególności w medycynie, muszą się osadzić w rynku.

Jakie znaczenie miało wyróżnienie, które przyznaliśmy wam w 2022 roku?

Tutaj są trzy płaszczyzny. Pierwsza – marketingowa. Nagroda na pewno dużo nam dała pod kątem promocji w mediach społecznościowych, LinkedInie. W drugim wymiarze – promocji międzynarodowej - efekty były mniejsze, gdyż to jednak nagroda polska, lokalna. Jest jeszcze trzeci wymiar – docenienia innowacyjności, wartości intelektualnej. I to wypada najgorzej. Jeszcze cały czas przed nami jest odpowiedź na pytanie, co mamy zrobić, aby nasze dzieci mogły korzystać z wartości intelektualnej, którą my wypracujemy. Jeszcze nie wyszliśmy z ewolucji, która zaczęła się w 1989 roku. Byliśmy bardzo długo zachwyceni tym, że jesteśmy tańszą siłą roboczą. Natomiast wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, w którym należy coraz więcej zadawać pytań, co mamy zrobić, żebyśmy mieli własną wartość intelektualną, oczywiście szytą na nasze warunki, na nasze europejskie możliwości.

Czy ma pan receptę?

Chyba tak i to właśnie w ujęciu europejskim. Otóż wojna na Ukrainie, mimo swojego tragizmu, odpowiedziała na jedno pytanie. Okazało się, że pewnym kluczem do sukcesu w przestrzeni militarnej jest oparcie się na bardzo wielu małych firmach, które bardzo szybko są w stanie opracować technologię przydatną dla wojska. Wydaje mi się, że gdybyśmy postawili na rozwiązania wertykalne z własnym know-how, to otwieramy drogę, żebyśmy byli przynajmniej zauważalni.