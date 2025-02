Orzeł ważny dla NGO

Czy macie pomysł na te alternatywne zastrzyki pieniędzy?

Wręcz kilka. Największym wyzwaniem jest to, że wstrzymanie finansowania nastąpiło nagle. Szukanie jakichkolwiek alternatyw zajmie nam przynajmniej dwa, trzy, cztery miesiące, a przecież nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Mapuj Pomoc przestała funkcjonować. Zarówno odzywamy się do spółek Skarbu Państwa, jak i do największych firm.

Jakie znaczenie dla funkcjonowania fundacji miał Orzeł Innowacji?

Ta nagroda dodała nam skrzydeł. Pracownicy organizacji zobaczyli, że zostaliśmy dostrzeżeni na arenie ogólnopolskiej. Byliśmy laureatem obok innych firm, które pozyskują zupełnie inne budżety. To był sygnał, że może jednak ten portal to nie jest tylko jakiś malutki element stworzony przez małą organizację. Tylko to jest element, nad którym możemy się zastanowić, z którym można współpracować. Chwaliliśmy się Orłem bardzo mocno.