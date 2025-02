Kremlowski dyktator jest ścigany listem gończym za zbrodnie wojenne, co daje podstawę do jego aresztowania po przekroczeniu granicy Federacji Rosyjskiej. Prokuratury w wielu krajach, w tym również w Polsce, gromadzą dowody działania jego reżimu w Ukrainie, gdzie niemal każdego dnia dochodzi do zbrodni wojennych.

Reklama

Negocjacje Trumpa z Putinem: Jaka jest cena pokoju?

Donald Trump, ogłaszając rozmowy z Putinem, daje zielone światło zachodnim politykom, którzy dotąd byli zintegrowani polityką wobec Kremla, mimo rozbieżnych interesów i celów. Odbudowa relacji, które Putin zniszczył wojną, to istny powrót do przeszłości.

Jednak to na razie tylko zapowiedź negocjacji, a ich finał jest więcej niż niepewny. Jeśli do nich dojdzie, a kraje Zachodniej Europy włączą się w rozmowy, staniemy przed piekielnym dylematem: jak traktować poważne zarzuty zbrodni wobec Władimira Putina, sformułowane przez międzynarodowy sąd karny w imieniu zachodniej społeczności międzynarodowej? Obawiam się, że oportunizm i interes polityczny zwyciężą, a sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Może to być element kosztów zakończenia tej wojny.

Czytaj więcej Dyplomacja Rozmowa Tuska z europejskimi przywódcami i Zełenskim. Jasne przesłanie dla USA Premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej zgodzili się, że żadne negocjacje z Rosją nie mogą się rozpocząć bez wspólnego stanowiska Ukrainy, Europy i USA.

Inna sprawa, to co dalej z wiarygodnością i mocą sprawczą Międzynarodowego Trybunału Karnego, na który już największe mocarstwo świata nałożyło sankcje za ściganie Beniamina Netanjahu? Trybunał nigdy nie był traktowany poważnie przez wielkich tego świata, chyba że chodziło o jakiś interes polityczny.