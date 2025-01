Michał Bieniak: Cenzura internetu, czyli zabawa małpy z brzytwą

Wolność słowa stanowi jeden z fundamentów państw i społeczeństw demokratycznych

Takie postawienie sprawy w istocie może stłumić każdą dyskusję w internecie. Wystarczy, że u władzy znajdą się odpowiednio zdeterminowane osoby, które przy zastosowaniu środków administracyjnych zechcą stłumić dyskusję w internecie. Wystarczą do tego odpowiednio skoordynowane zgłoszenia naruszeń i odpowiednio nastawiony Prezes UKE.

Sytuacje skutecznego tłumienia wolności słowa, znamy natomiast z przeszłości, zarówno tej dalszej (kiedy tłumiono wolność prasy) i bliższej (kiedy działania były już nakierowane również bezpośrednio na internet). Stanowią one stały element budowy ustrojów autorytarnych i totalitarnych.

Wolność słowa stanowi bowiem jeden z fundamentów państw i społeczeństw demokratycznych, obok m.in. trójpodziału władzy. Ironią losu jest więc fakt, że obecna koalicja rządząca, która doszła do władzy również na podstawie sprzeciwu wobec podporządkowywania przez PiS władzy sądowniczej władzy wykonawczej, dzisiaj podważa inny z fundamentów państwa demokratycznego.

Jednocześnie przypomina to przysłowiową zabawę małpy z brzytwą. Każde bowiem osłabienie demokracji i praw człowieka może zostać wykorzystane przez kolejną grupę rządzących do walki z ich poprzednikami u władzy. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Wybór „na zapas” dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przeprowadzony przede wszystkim głosami posłów Platformy Obywatelskiej, stanowił doskonały pretekst dla Prawa i Sprawiedliwości do przejęcia tegoż trybunału. Dzisiaj natomiast możemy obserwować jak wątpliwe konstytucyjnie konstrukcje i praktyka postępowania karnego, wytworzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystywane są do ścigania polityków tej partii.

Jakiekolwiek igranie polityków z wolnością słowa przypomina więc zabawę przysłowiowej małpy z brzytwą. Niepokojące jest jednak, że ta brzytwa może skaleczyć nie tylko samych polityków, ale również całe społeczeństwo ze wszystkimi niezależnymi dziennikarzami na czele.

dr Michał Bieniak, adwokat