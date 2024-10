Bałagan w cmentarnych danych. Jak się w nich połapać?

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki – i wiele osób, jak co roku, zmierzy się z wyzwaniem znalezienia grobów swoich bliskich. Dzięki postępującej cyfryzacji staje się to coraz łatwiejsze. Warto więc wiedzieć, gdzie szukać informacji. Warto też wiedzieć, że mimo dużego postępu wciąż na dużej części cmentarzy zmuszeni będziemy do polegania na własnej pamięci bądź bezpośrednim, nie zawsze łatwym, kontakcie z ich zarządcami.

4 tysiące zdigitalizowanych ksiąg cmentarnych

Mogily.pl, Grobonet, eCmentarze.pl – to tylko kilka przykładów coraz bardziej popularnych serwisów internetowych, na których znajdziemy groby swoich bliskich. Można szacować, że obecnie na ponad 4 tys. cmentarzy wdrożono elektroniczne księgi cmentarne i publikuje się część informacji online. Czy to to dużo? Ile cmentarzy jest w Polsce – dokładnie nie wiadomo. Dowiedzieć na ten temat można się więcej, analizując dokumenty przygotowane przy okazji prac poprzedniego rządu nad projektem szerokiej nowelizacji prawa funeralnego (projekty ustaw o numerach UD278 i UD277). W zebranych wówczas danych oraz ankietach przeprowadzonych wśród samorządów doliczono się ok. 13 tys. nekropolii, choć są i przesłanki świadczące, że może być ich nawet kilka tysięcy więcej.

Natomiast na podstawie corocznych sprawozdań sanepidu dla Ministerstwa Zdrowia można zakładać, że tych czynnych, na których wciąż dokonuje się pochówków, jest ok. 10 tys. Spośród nich ok. 75 proc. to cmentarze wyznaniowe, pozostałe to nekropolie komunalne.

Na ilu spośród nich lokalizację grobów swoich bliskich zmarłych znajdziemy w internecie? Jeszcze w 2020 r. szacunki opiewały na ok. 2–2,5 tys. nekropolii, więc dzisiejsze 4 tys. zdigitalizowanych ksiąg cmentarnych to ok. 40 proc. całości. Cyfryzują się już nie tylko te zarządzane przez miasta, lecz także wyznaniowe, w zdecydowanej większości katolickie.

Zarządcy cmentarzy inwestują zarówno we własne systemy IT, jak i te oferowane przez zewnętrznych dostawców. I tak w Warszawie, chcąc znaleźć pochowanych na cmentarzach komunalnych (Południowym, Północnym lub Wojskowym), skorzystać można z wyszukiwarki Zarządu Cmentarzy Komunalnych, dostępnej pod adresem www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/szukaj.php.